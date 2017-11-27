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В ресторане Армавира произошло тройное убийство

Участник перестрелки в ресторане Армавира, в ходе которой погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии, может быть связан с криминальными кругами. Об этом пишет NEWS-R.



По информации издания, конфликт начался со словесной перепалки между начальником охранного агентства «Витязь» Сергеем Боровым, пришедшим отдыхать в ресторан, и местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, который находился там с друзьями.



Первым оружие выхватил Боровой и выстрелил в обидчика. Точную марку пока не удалось установить, известно, что оно было девятимиллиметровым. От полученной раны криминальный авторитет скончался на месте.

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