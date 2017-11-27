Дайджест
В ресторане Армавира произошло тройное убийство
27 ноябрь 2017 (12:54)
Участник перестрелки в ресторане Армавира, в ходе которой погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии, может быть связан с криминальными кругами. Об этом пишет NEWS-R.
По информации издания, конфликт начался со словесной перепалки между начальником охранного агентства «Витязь» Сергеем Боровым, пришедшим отдыхать в ресторан, и местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, который находился там с друзьями.
Первым оружие выхватил Боровой и выстрелил в обидчика. Точную марку пока не удалось установить, известно, что оно было девятимиллиметровым. От полученной раны криминальный авторитет скончался на месте.
По информации издания, конфликт начался со словесной перепалки между начальником охранного агентства «Витязь» Сергеем Боровым, пришедшим отдыхать в ресторан, и местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, который находился там с друзьями.
Первым оружие выхватил Боровой и выстрелил в обидчика. Точную марку пока не удалось установить, известно, что оно было девятимиллиметровым. От полученной раны криминальный авторитет скончался на месте.
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