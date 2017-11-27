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Россиянка стала победителем конкурса «Детское Евровидение-2017»
27 ноябрь 2017 (12:54)
14-летняя Полина Богусевич из Москвы выиграла песенный конкурс «Детское Евровидение — 2017», прошедший в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка выступила с песней «Крылья», набрав 188 баллов. Второе место занял юный певец из Грузии Григол Кипшидзе со 185 баллами.
В 2017 году «Детское Евровидение» прошло под девизом «Сияй ярко».
Полина учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» в Македонии.
Россиянка выступила с песней «Крылья», набрав 188 баллов. Второе место занял юный певец из Грузии Григол Кипшидзе со 185 баллами.
В 2017 году «Детское Евровидение» прошло под девизом «Сияй ярко».
Полина учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте «Голос. Дети», а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери» в Македонии.
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