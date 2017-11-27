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Фильм «Последний богатырь» побил рекорд российского проката
27 ноябрь 2017 (12:51)
Комедия «Последний богатырь» после прошедшего уик-энда стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката России и СНГ. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».
За пять недель проката картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала 1,68 млрд руб., обойдя фильм Федора Бондарчука «Сталинград», удерживавший лидерство на протяжении четырех лет. На сеансы этой комедии было продано свыше 7,5 млн билетов.
Фильм «Последний богатырь» повествует о приключениях обычного парня по имени Иван, который неожиданно переносится из Москвы в Белогорье — магический мир, населенный героями русских сказок.
За пять недель проката картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала 1,68 млрд руб., обойдя фильм Федора Бондарчука «Сталинград», удерживавший лидерство на протяжении четырех лет. На сеансы этой комедии было продано свыше 7,5 млн билетов.
Фильм «Последний богатырь» повествует о приключениях обычного парня по имени Иван, который неожиданно переносится из Москвы в Белогорье — магический мир, населенный героями русских сказок.
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