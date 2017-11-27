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Суд рассмотрит иск о банкротстве трех юрлиц сети автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иски о признании банкротами ООО «Независимость Екатеринбург К», ООО «Независимость Екатеринбург М» и ООО «Независимость недвижимость Урал». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующие документы поступили в суд 24 ноября 2017 года. Заявителем по делу во всех случаях выступает АО «Газпромбанк», суммы исковых требований составляют 164 млн 323 тыс. руб., 167 млн 874 тыс. руб. и 1 млрд 897 млн 970 тыс. руб. соответственно.



Напомним, сеть автосалонов «Независимость» занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в Екатеринбурге салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.



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