Кризис
Общая сумма незастрахованных рисков в России достигла 1,3 квадриллиона рублей
27 ноябрь 2017 (11:59)
Совокупный объем незастрахованных рисков в России в 2017 году достиг 1,3 квадрлн руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Всероссийского союза страховщиков (ВСС), направленного в Банк России
Большая часть от этой суммы — 850 трлн руб. приходится на физические лица. Также низкий уровень покрытия страховщики отмечают по рискам транспортных аварий, безработицы и низкого уровня жизни пенсионеров.
В организации обращают также внимание на медленное развитие системы страхования. В ВСС объясняют эту тенденцию слишком высокими страховыми тарифами и неготовностью населения, а также бизнеса к страхованию.
В этой связи Всероссийский союз страховщиков предложил Банку России создать новую структуру — риск-офис, который будет отслеживать социальную и экономическую напряженность. Однако для формирования центра ВСС потребуется 1 млрд руб. и 3-4 года.
Банк России в свою очередь пообещал проработать предложение ВСС, однако регулятор отказался приводить свои оценки незастрахованных рисков.
Большая часть от этой суммы — 850 трлн руб. приходится на физические лица. Также низкий уровень покрытия страховщики отмечают по рискам транспортных аварий, безработицы и низкого уровня жизни пенсионеров.
В организации обращают также внимание на медленное развитие системы страхования. В ВСС объясняют эту тенденцию слишком высокими страховыми тарифами и неготовностью населения, а также бизнеса к страхованию.
В этой связи Всероссийский союз страховщиков предложил Банку России создать новую структуру — риск-офис, который будет отслеживать социальную и экономическую напряженность. Однако для формирования центра ВСС потребуется 1 млрд руб. и 3-4 года.
Банк России в свою очередь пообещал проработать предложение ВСС, однако регулятор отказался приводить свои оценки незастрахованных рисков.
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