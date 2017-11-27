Кризис

Общая сумма незастрахованных рисков в России достигла 1,3 квадриллиона рублей

27 ноябрь 2017 (11:59)

Совокупный объем незастрахованных рисков в России в 2017 году достиг 1,3 квадрлн руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Всероссийского союза страховщиков (ВСС), направленного в Банк России

Большая часть от этой суммы — 850 трлн руб. приходится на физические лица. Также низкий уровень покрытия страховщики отмечают по рискам транспортных аварий, безработицы и низкого уровня жизни пенсионеров.

В организации обращают также внимание на медленное развитие системы страхования. В ВСС объясняют эту тенденцию слишком высокими страховыми тарифами и неготовностью населения, а также бизнеса к страхованию.

В этой связи Всероссийский союз страховщиков предложил Банку России создать новую структуру — риск-офис, который будет отслеживать социальную и экономическую напряженность. Однако для формирования центра ВСС потребуется 1 млрд руб. и 3-4 года.

Банк России в свою очередь пообещал проработать предложение ВСС, однако регулятор отказался приводить свои оценки незастрахованных рисков.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...