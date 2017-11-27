Новости дня
В Свердловской области окончательно согласовали проект бюджета на 2018 год
27 ноябрь 2017 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Свердловской области завершились согласительные процедуры в рамках подготовки закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
«В согласительных процедурах приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, парламентарии, общественники. Большинство предложений участников было учтено при балансировке бюджета. Также законопроектом предусмотрено безусловное выполнение указов и поручений президента РФ, губернатора Свердловской области и мероприятий программы «Пятилетка развития», — говорится в сообщении.
Как сообщила министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, совместная работа с парламентариями позволила предусмотреть дополнительные мероприятия в результате чего увеличилась как расходная, так и доходная часть бюджета. Так, доходы с учетом средств федерального бюджета увеличены по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта еще на 3,9 млрд руб., расходы — на 4,1 млрд, дефицит бюджета составит 11,5 млрд руб.
Окончательно законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период будет рассмотрен парламентом региона во втором и третьем чтении 5 декабря.
«В согласительных процедурах приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, парламентарии, общественники. Большинство предложений участников было учтено при балансировке бюджета. Также законопроектом предусмотрено безусловное выполнение указов и поручений президента РФ, губернатора Свердловской области и мероприятий программы «Пятилетка развития», — говорится в сообщении.
Как сообщила министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, совместная работа с парламентариями позволила предусмотреть дополнительные мероприятия в результате чего увеличилась как расходная, так и доходная часть бюджета. Так, доходы с учетом средств федерального бюджета увеличены по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта еще на 3,9 млрд руб., расходы — на 4,1 млрд, дефицит бюджета составит 11,5 млрд руб.
Окончательно законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период будет рассмотрен парламентом региона во втором и третьем чтении 5 декабря.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета области на 2018 год
- Объем межбюджетных трансфертов в Свердловской области в 2018 году составит 94 млрд рублей
- Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году составит 11,3 млрд рублей
- В Свердловской области приняли трехлетний бюджет на 2017-2019 годы
- Дефицит бюджета Свердловской области в 2015 году может составить более 14%
Loading...