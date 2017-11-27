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В Свердловской области окончательно согласовали проект бюджета на 2018 год

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Свердловской области завершились согласительные процедуры в рамках подготовки закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



«В согласительных процедурах приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, парламентарии, общественники. Большинство предложений участников было учтено при балансировке бюджета. Также законопроектом предусмотрено безусловное выполнение указов и поручений президента РФ, губернатора Свердловской области и мероприятий программы «Пятилетка развития», — говорится в сообщении.



Как сообщила министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко, совместная работа с парламентариями позволила предусмотреть дополнительные мероприятия в результате чего увеличилась как расходная, так и доходная часть бюджета. Так, доходы с учетом средств федерального бюджета увеличены по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта еще на 3,9 млрд руб., расходы — на 4,1 млрд, дефицит бюджета составит 11,5 млрд руб.



Окончательно законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период будет рассмотрен парламентом региона во втором и третьем чтении 5 декабря.

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