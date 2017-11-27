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В Екатеринбурге прокуратура проверяет «Авто-Ном» из-за высадки ребенка-инвалида из автобуса
27 ноябрь 2017 (11:16)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку перевозчика ООО «Авто-Ном» после высадки из маршрутного автобуса школьника-инвалида 1 группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как показала прокурорская проверка, 23 ноября 2017 года на остановке «Таганский ряд» ребенок сел в автобус маршрута «09», который обслуживает «Авто-Ном». Пассажир оплатил проезд, однако через некоторое время кондуктор снова попросил с учащегося деньги.
«Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка-инвалида 1 группы покинуть автобус. Ребенок вышел на остановке на ул. Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома», — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура намерена изучить документацию, касающуюся организации перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов.
Как показала прокурорская проверка, 23 ноября 2017 года на остановке «Таганский ряд» ребенок сел в автобус маршрута «09», который обслуживает «Авто-Ном». Пассажир оплатил проезд, однако через некоторое время кондуктор снова попросил с учащегося деньги.
«Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка-инвалида 1 группы покинуть автобус. Ребенок вышел на остановке на ул. Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома», — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура намерена изучить документацию, касающуюся организации перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов.
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