ММК представит свою продукцию на международной строительной выставке в Дубае

УрБК, Магнитогорск, 27.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на международной выставке строительных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show, которая открылась в Дубае. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«The Big 5 — крупнейшее мероприятие в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка будет проходить с 26 по 29 ноября. ММК все последние годы является неизменным участником этого мероприятия, что объясняется важностью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината. В 2016 году отгрузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила около 1,7 млн т — более половины экспорта комбината в дальнее зарубежье», — говорится в сообщении.



На стенде ММК посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции комбината сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями.



Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строительства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (регион MENA). В прошлом году в форуме приняли участие 3,1 тыс. экспонентов, их стенды заняли площадь порядка 73,5 тыс. кв. м. и привлекли около 75 тыс. посетителей.

