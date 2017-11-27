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Сысертский райсуд вынес приговор по уголовному делу о хищении 400 га земли у компании «Светояр»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Сысертский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Обухова, Ларисы Ассоновой, Виктора Новикова. Они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



В суде установлено, что в собственности у ООО «Светояр» (80% которого принадлежит художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову), ООО «Уральская жилищная компания» и одного из жителей Екатеринбурга находились земельные участки деревни Большое Седельниково Сысертского района общей площадью свыше 4 млн кв. м. Земли планировались к продаже по рыночной цене.



И. Обухов обратился к Л. Ассоновой, имевшей полномочия по заключению сделок по продаже земельных участков, и предложил ей оказать ему помощь в незаконном приобретении права собственности на эти земли путем составления фиктивных договоров купли-продажи. Злоумышленник пообещал Ассоновой денежное вознаграждение в размере 10 млн руб., на что последняя согласилась.



С августа по октябрь 2015 года Ассонова, не ставя в известность об этом собственников земель, изготовила подложные документы. Согласно документам, рыночная стоимость участков на момент продажи составляла не менее 88,7 млн руб., что намного превышало суммы сделок, указанных в договорах с подконтрольной И. Обухову фирмой. При этом денежные средства за приобретенные земельные участки, поступившие на расчетный счет ООО «Светояр», ООО «Уральская жилищная компания», Л. Ассонова перевела обратно подконтрольной Обухову фирме через предприятие В. Новикова.



Однако довести до конца свой умысел, направленный на незаконное приобретение права собственности на указанные земельные участки, злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам.



Суд назначил И. Обухову, Л. Ассоновой и В. Новикову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому. Приговор не вступил в законную силу.

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