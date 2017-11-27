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В России стали реже покупать дорогие автомобили

УрБК, Москва, 27.11.2017. В 2017 году продажи автомобилей стоимостью выше 4 млн руб. в России сократились на 18%, сообщает агентство «Автостат».



При этом в целом российский авторынок вырос на 11%. По данным аналитиков, более половины продаж (54%) приходится на долю машин стоимостью менее 1 млн руб. Чуть менее трети (32%) продается по ценам от 1 до 2 млн руб. и примерно 10% — от 2 до 4 млн руб.



По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, снижение продаж наиболее дорогих автомобилей привело к сокращению сегмента за прошедший год с 5,3% до 4% рынка. По его мнению, даже обеспеченные потребители в этом году подходят к выбору нового автомобиля более рационально, чем раньше.



Напомним, что средневзешенная стоимость нового легкового автомобиля в России за девять месяцев 2017 года составила 1,33 млн руб. По сравнению с прошлым годом показатель вырос всего на 1,5%.

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