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Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже меховых изделий у 33 предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверок выявило несоблюдение требований к маркировке меховых изделий у 33 хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всего было проинспектировано 510 ед. меховых изделий, с нарушением реализовывалось 346 наименований на сумму свыше 16 млн руб.



«Браковалась продукция по отсутствию в маркировке изделий обязательной информации о наименовании изготовителя или продавца, о юридическом адресе изготовителя или продавца, о дате изготовления, по отсутствию единого знака обращения на рынке государств-членов Таможенного союза», — говорится в сообщении.



По установленным правонарушениям составлен 21 протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, из них 12 протоколов за нарушение постановления правительства РФ от 11.08.2016 г. № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».



Судом вынес 18 решений о назначении штрафов на общую сумму 119 тыс. руб. Из них девять решений суда назначают наказания по нарушениям, установленным к контрольным (идентификационным) знакам (семь предупреждений и два штрафа с конфискацией на общую стоимость 790 тыс. руб.).

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