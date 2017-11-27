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Урожай картофеля в России в 2017 году сократился на 555 тысяч тонн

27 ноябрь 2017 (09:44)

УрБК, Москва, 27.11.2017. Объем собранного российскими сельхозпроизводителями картофеля в 2017 году оказался на 555 тыс. т меньше по сравнению с итогами прошлого года, свидетельствуют данные Минсельхоза России.

В общей сложности к 21 ноября 2017 года было собрано 6,4 млн т картофеля. К указанной дате, по данным ведомства, необработанными остаются 9,1% посадочных площадей или 27 тыс. га из 297,1 тыс. га.

Темпы уборки картофеля сильно отстают от остальной России в Архангельской области (убрано 38%), Новгородской области (45%), Калининградской области (62%).

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