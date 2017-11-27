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В Екатеринбурге признано банкротом еще одно предприятие ПГ «Генерация»

27 ноябрь 2017 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Дзержинскхиммаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, находится в Нижнем Новгороде. Основным видом деятельности является производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, для фильтрования и очистки газов, промышленного холодильного и морозильного оборудования.

Отметим, что АО «Дзержинскхиммаш» входит в промышленную группу «Генерация», несколько предприятий которой ранее уже признаны несостоятельными.

С иском о банкротстве АО «Дзержинскхиммаш» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сим-Электрод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 5 млрд 931 млн 408 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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