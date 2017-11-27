Новости дня
В Екатеринбурге признано банкротом еще одно предприятие ПГ «Генерация»
27 ноябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Дзержинскхиммаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, находится в Нижнем Новгороде. Основным видом деятельности является производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, для фильтрования и очистки газов, промышленного холодильного и морозильного оборудования.
Отметим, что АО «Дзержинскхиммаш» входит в промышленную группу «Генерация», несколько предприятий которой ранее уже признаны несостоятельными.
С иском о банкротстве АО «Дзержинскхиммаш» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сим-Электрод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 5 млрд 931 млн 408 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, находится в Нижнем Новгороде. Основным видом деятельности является производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, для фильтрования и очистки газов, промышленного холодильного и морозильного оборудования.
Отметим, что АО «Дзержинскхиммаш» входит в промышленную группу «Генерация», несколько предприятий которой ранее уже признаны несостоятельными.
С иском о банкротстве АО «Дзержинскхиммаш» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сим-Электрод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 5 млрд 931 млн 408 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация-Экспорт»
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация-Экспорт»
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация НГО»
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация НГО»
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация буровое оборудование»
Loading...