Новости дня

В Екатеринбурге признано банкротом еще одно предприятие ПГ «Генерация»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «Дзержинскхиммаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, находится в Нижнем Новгороде. Основным видом деятельности является производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, для фильтрования и очистки газов, промышленного холодильного и морозильного оборудования.



Отметим, что АО «Дзержинскхиммаш» входит в промышленную группу «Генерация», несколько предприятий которой ранее уже признаны несостоятельными.



С иском о банкротстве АО «Дзержинскхиммаш» в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Сим-Электрод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 5 млрд 931 млн 408 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: