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Замглавы Ростуризма Роман Скорый отправлен в отставку

24 ноябрь 2017 (18:01)

УрБК, Москва, 24.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорого. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Р. Скорый освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Отметим, Роман Скорый работал заместителем руководителя Ростуризма со 2 февраля 2015 года.

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