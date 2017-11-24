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Замглавы Ростуризма Роман Скорый отправлен в отставку

УрБК, Москва, 24.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорого. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В документе указано, что Р. Скорый освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Отметим, Роман Скорый работал заместителем руководителя Ростуризма со 2 февраля 2015 года.

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