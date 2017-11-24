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Роструд предложил новый механизм погашения задолженности перед рабочими

24 ноябрь 2017 (17:47)

УрБК, Москва, 24.11.2017. На совещании в СФО глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что к выплате долгов по зарплате должны активнее привлекаться собственники предприятий и своими деньгами гасить задолженности. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

«Закон, позволяющий арбитражным управляющим подавать в суд на акционеров предприятия, уже существует. В законе прописаны их прямая ответственность за долги по зарплате и механизм взыскания», — сказал Вуколов.

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