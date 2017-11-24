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В Екатеринбурге демонтировали около 400 незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Сотрудники департамента управления муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга в ходе выездных проверок выявили 434 незаконные рекламные конструкции. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



399 рекламных конструкций были демонтированы, в том числе на основании предписаний МУГИСО.



Также в результате выездных проверок выявлено, что ранее демонтированные рекламные конструкции восстанавливаются рекламораспространителями на прежних местах, а в некоторых случаях устанавливаются на объектах культурного наследия, размещаются на окнах. Чиновникам пришлось дважды обращаться в прокуратуру.

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