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В Екатеринбурге демонтировали около 400 незаконных рекламных конструкций
24 ноябрь 2017 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Сотрудники департамента управления муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга в ходе выездных проверок выявили 434 незаконные рекламные конструкции. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
399 рекламных конструкций были демонтированы, в том числе на основании предписаний МУГИСО.
Также в результате выездных проверок выявлено, что ранее демонтированные рекламные конструкции восстанавливаются рекламораспространителями на прежних местах, а в некоторых случаях устанавливаются на объектах культурного наследия, размещаются на окнах. Чиновникам пришлось дважды обращаться в прокуратуру.
399 рекламных конструкций были демонтированы, в том числе на основании предписаний МУГИСО.
Также в результате выездных проверок выявлено, что ранее демонтированные рекламные конструкции восстанавливаются рекламораспространителями на прежних местах, а в некоторых случаях устанавливаются на объектах культурного наследия, размещаются на окнах. Чиновникам пришлось дважды обращаться в прокуратуру.
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