Дайджест
«МегаФон» проанализировал предпочтения покупателей смартфонов на Урале
24 ноябрь 2017 (17:23)
9 из 10 уральских абонентов в день покупки смартфона устанавливают для общения каналы и чаты, Вконтакте и Mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».
Каждый второй использует умные будильники, фоторедакторы и игры. Менее 10% интересуются финансовыми продуктами, планерами рабочего дня, фитнес-приложениями. Но есть уральцы, которые с помощью смартфона отпугивают комаров и охотятся за привидениями.
Такие данные выяснили специалисты «МегаФона», проанализировав предпочтения горожан, приобретающих смартфоны в салонах связи. В среднем абонент использует в день не более 5 приложений. При этом их выбор огромен — 400 тыс. софт-решений, среди которых есть невероятные продукты.
Каждый второй использует умные будильники, фоторедакторы и игры. Менее 10% интересуются финансовыми продуктами, планерами рабочего дня, фитнес-приложениями. Но есть уральцы, которые с помощью смартфона отпугивают комаров и охотятся за привидениями.
Такие данные выяснили специалисты «МегаФона», проанализировав предпочтения горожан, приобретающих смартфоны в салонах связи. В среднем абонент использует в день не более 5 приложений. При этом их выбор огромен — 400 тыс. софт-решений, среди которых есть невероятные продукты.
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