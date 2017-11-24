Дайджест

В Белоруссии задержали российских футбольных фанатов

24 ноябрь 2017 (17:22)

14 иностранных граждан были задержаны за нарушения общественного порядка в белорусском Борисове, где состоялся футбольный матч между местным «БАТЭ» и белградской «Црвеной Звездой». Об этом сообщает «Р-Спорт».

«В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан», — сказал официальный представитель УВД минского облисполкома Евгений Сачек.

Гражданство задержанных не уточняется, однако, в органах правопорядка обратили внимание, что за матчем следили не только болельщики белорусского «БАТЭ» и сербского «Црвена Звезда», но и российского «Спартака».

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