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Избранный президент Киргизии принес присягу

Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально стал главой государства. Об этом сообщает АКИpress.



На церемонии в государственной резиденции «Ала-Арча» присутствовали более 450 человек, в том числе и уходящий президент Алмазбек Атамбаев. Он обнял своего преемника, после чего Жээнбеков принес присягу и поклялся добросовестно выполнять свои обязанности президента.



Жээнбеков, кандидат от правящей партии в Киргизии, одержал победу на президентских выборах в октябре с 55% голосов.

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