Дайджест
Избранный президент Киргизии принес присягу
24 ноябрь 2017 (17:22)
Избранный президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принес присягу и официально стал главой государства. Об этом сообщает АКИpress.
На церемонии в государственной резиденции «Ала-Арча» присутствовали более 450 человек, в том числе и уходящий президент Алмазбек Атамбаев. Он обнял своего преемника, после чего Жээнбеков принес присягу и поклялся добросовестно выполнять свои обязанности президента.
Жээнбеков, кандидат от правящей партии в Киргизии, одержал победу на президентских выборах в октябре с 55% голосов.
На церемонии в государственной резиденции «Ала-Арча» присутствовали более 450 человек, в том числе и уходящий президент Алмазбек Атамбаев. Он обнял своего преемника, после чего Жээнбеков принес присягу и поклялся добросовестно выполнять свои обязанности президента.
Жээнбеков, кандидат от правящей партии в Киргизии, одержал победу на президентских выборах в октябре с 55% голосов.
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