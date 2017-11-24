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ФАС России намерена выявить в 2017 году на 20% больше картелей

УрБК, Москва, 24.11.2017. Федеральная антимонопольная служба России прогнозирует по итогам 2017 года выявить на 20% больше картелей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.



ФАС в первом полугодии 2017 года возбудила 205 таких дел. Таким образом, служба выявила на 18% картелей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Я думаю, что у нас дел будет больше, чем в 2016 году. Сейчас, по моим оценкам, мы выявим на 20% больше картелей, чем в прошлом году», — сказал А. Тенишев.



По его словам, за последние два года в России увеличились масштабы картелей.



«Если раньше в одном антимонопольном деле договаривались два-три субъекта, которые договорились на двух, трех, десяти аукционах. Сейчас в порядке вещей сговор в отношении 100, 500, 600 аукционов. Это одно антимонопольное дело. А максимум — это 90 участников одного картельного соглашения», — сказал А. Тенишев.



Отметим, что в октябре замруководителя ФАС Андрей Цыганов говорил, что служба планирует в 2017 году получить порядка 100 добровольных заявлений об участии в картелях.



«Прогноз не поменялся. Мы в прошлом году приняли 91 заявление об освобождении от ответственности. В этом году за девять месяцев приняли 78 таких заявлений», — сказал А. Тенишев.

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