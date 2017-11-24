Новости дня

Каменский районный суд обязал администрацию муниципального округа принять на баланс 23 жилых дома

УрБК, Каменск-Уральский, 24.11.2017. Каменский районный суд удовлетворил требование в отношении администрации городского округа по внесению в реестр муниципальной собственности 23 жилых домов из 28 заявленных, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В 2005 году в муниципальную собственность по договору с ОАО «РЖД» перешел жилой фонд площадью свыше 4 тыс. кв. м. Прокуратура в ходе проверки обнаружила, что 28 жилых домов по неизвестным причинам не вошли в состав муниципальной собственности и остались без надлежащего контроля и обслуживания.



В течение этого времени дома стали разрушенными и непригодными для жилья. Однако теперь, администрация Каменского городского округа, должна следить за их состоянием. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: