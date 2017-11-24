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Каменский районный суд обязал администрацию муниципального округа принять на баланс 23 жилых дома

24 ноябрь 2017 (17:11)

УрБК, Каменск-Уральский, 24.11.2017. Каменский районный суд удовлетворил требование в отношении администрации городского округа по внесению в реестр муниципальной собственности 23 жилых домов из 28 заявленных, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В 2005 году в муниципальную собственность по договору с ОАО «РЖД» перешел жилой фонд площадью свыше 4 тыс. кв. м. Прокуратура в ходе проверки обнаружила, что 28 жилых домов по неизвестным причинам не вошли в состав муниципальной собственности и остались без надлежащего контроля и обслуживания.

В течение этого времени дома стали разрушенными и непригодными для жилья. Однако теперь, администрация Каменского городского округа, должна следить за их состоянием. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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