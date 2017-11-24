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Замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова отправили в отставку
24 ноябрь 2017 (16:58)
УрБК, Москва, 24.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении с поста замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По данным ТАСС, В. Окулов может перейти на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию. На посту заместителя министра он проработал с апреля 2009 года.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники связала увольнение Валерия Окулова с приостановлением работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». В результате из-за рубежа не могли вылететь порядка 38 тыс. человек.
По данным ТАСС, В. Окулов может перейти на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию. На посту заместителя министра он проработал с апреля 2009 года.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники связала увольнение Валерия Окулова с приостановлением работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». В результате из-за рубежа не могли вылететь порядка 38 тыс. человек.
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