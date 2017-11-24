Новости дня

Замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова отправили в отставку

УрБК, Москва, 24.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении с поста замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



По данным ТАСС, В. Окулов может перейти на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию. На посту заместителя министра он проработал с апреля 2009 года.



Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники связала увольнение Валерия Окулова с приостановлением работы авиакомпании «ВИМ-Авиа». В результате из-за рубежа не могли вылететь порядка 38 тыс. человек.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: