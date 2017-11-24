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Свердловская область не попала в десятку лучших рейтинга инвестпривлекательности регионов

24 ноябрь 2017 (16:43)

УрБК, Москва, 24.11.2017. Свердловская область заняла 14 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по версии Национального рейтингового агентства (НРА). Регион попал в группу IC3 (высокая инвестиционная привлекательность — третий уровень). Об этом говорится на сайте НРА.

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

«В процессе разработки методики рейтинга был проведен опрос экспертов — представителей инвестиционного и научного сообщества. Это позволило определить относительную значимость отдельных факторов в итоговой оценке инвестпривлекательности регионов», — говорится в сообщении.

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