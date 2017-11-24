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Официальный курс долл. США вырос на 7 коп., евро — на 15 коп.
24 ноябрь 2017 (16:35)
УрБК, Москва, 24.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США вырос на 7 коп., до 58,53 руб., евро — на 15 коп., до 69,33 руб.
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