УЭХК принял участие в финансировании проекта «Бережливая поликлиника» в Новоуральске

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») приняло участие в финансировании проекта «Бережливая поликлиника» в Новоуральске. Об этом в ходе пресс-тура рассказал представитель госкорпорации Константин Грабельников.Напомним, проект реализуется по инициативе Минздрава РФ в «пилотных» атомных городах, в том числе в Новоуральске, с 1 июня 2017 года.«Старая система медицинской помощи в городе была недостаточно эффективной, в результате пациентам приходилось подолгу ожидать приема. Тогда нам предложили организовать работу, взяв за основу с принципы Производственной системы Росатома (ПСР). Мы поняли, как можно системно оптимизировать деятельность поликлиники», — пояснил начальник новоуральской медсанчасти ФМБА Андрей Морозов.В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в медучреждении уже создан call-центр, заканчивается организация «открытой» регистратуры. В поликлинике установят информационное табло, появятся система навигации и электронная очередь, а также будут проведены строительные и монтажные работы. Уже сегодня идет модернизация оборудования.Кроме того, в рамках социальной благотворительной акции УЭХК выделил 20 млн руб. на приобретение 9 квартир для новоуральских медиков, приехавшим из других муниципалитетов Свердловской области.Семьям квалифицированных врачей дефицитных специальностей из Березовского, Салды, Серова и поселка Быньги 23 ноября представители властей Новоуральска и УЭХК передали ключи от шести квартир. Еще три получат молодые специалисты, которые прибудут в «атомград» после окончания профильного вуза в Екатеринбурге.