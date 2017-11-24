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В Екатеринбурге компания «ПКФ «Эрми» оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушения антикоррупционного законодательства

24 ноябрь 2017 (15:47)

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в ЗАО «ПКФ «Эрми». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что компания приняла на должность продавца-консультанта бывшего сотрудника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина. В нарушение требований ФЗ «О противодействии коррупции» руководитель юридического лица сообщение о приеме на работу бывшего государственного служащего прежнему работодателю направил с нарушением десятидневного срока.

В целях устранения нарушений закона прокурором в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого оно привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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