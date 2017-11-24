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Госдума одобрила проект бюджета на 2018-2020 годы
24 ноябрь 2017 (15:26)
УрБК, Москва, 24.11.2017. Госдума одобрила в пятницу в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Его заявленные цели — стимулирование экономического роста и восстановление доходов населения, обедневшего в кризис 2015-2016 годов, передает «Коммерсантъ».
Ниже ожидаемого оказался дефицит — 1,3% ВВП. Снижение дефицита было достигнуто за счет сокращения расходов на 1,1% в сравнении с расходами предыдущего бюджета. Финансирование дефицита по-прежнему будет осуществляться за счет Фонда национального благосостояния и приватизации.
Поддержали проект бюджета 350 парламентариев, против выступил 61 депутат (от КПРФ И Справедливой России), воздержавшихся не было.
Ниже ожидаемого оказался дефицит — 1,3% ВВП. Снижение дефицита было достигнуто за счет сокращения расходов на 1,1% в сравнении с расходами предыдущего бюджета. Финансирование дефицита по-прежнему будет осуществляться за счет Фонда национального благосостояния и приватизации.
Поддержали проект бюджета 350 парламентариев, против выступил 61 депутат (от КПРФ И Справедливой России), воздержавшихся не было.
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