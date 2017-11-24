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В Екатеринбурге открылся российско-чешский деловой форум

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Президент Чешской Республики Милош Земан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в российско-чешком деловом форуме с участием ведущих компаний обеих стран. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Президент Чешской республики отметил, что это его первый визит в Екатеринбург, и подчеркнул важность взаимодействия на уровне субъекта.



«Я подчеркиваю свое присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но реальными действиями показать, что региональное самоуправление имеет преимущества перед централизованным», — отметил Милош Земан.



Глава региона поблагодарил Президента Чешской Республики за конструктивный диалог и последовательность в отношениях с Россией, отметив, что Чехия — одна из наиболее близких партнеров среди стран Европейского союза.



«Мы предлагаем и дальше активно локализовывать в России, у нас на Урале, производства в таких сферах, как машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, лесопереработка с применением передовых чешских технологий и навыков, вместе выходить с совместными товарами на рынки третьих стран. Мы готовы предложить чешским деловым кругам комплексные меры, включая подготовленные промышленные площадки, налоговые преференции, подбор партнеров для реализации совместных производственных проектов», — отметил Е. Куйвашев.



Он также добавил, что рассчитывает на поддержку со стороны чешского руководства нашей заявки на «ЭКСПО 2025», в свою очередь Милош Земан продемонстрировал значок на лацкане своего пиджака, символизирующий поддержку заявки Екатеринбурга.



Министр промышленности и торговли Чешской Республики Йиржи Гавличек отметил, что товарооборот со Свердловской областью за первые 8 месяцев текущего года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Факт, что мы считаем Свердловскую область приоритетным регионом Российской Федерации, доказывается многочисленность визитов делегаций обеих сторон, а также уровнем взаимной торговли», — сказал глава чешского Минпромторга.



В рамках мероприятия предполагается предметное обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества. На полях форума состоялось подписание документов о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

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