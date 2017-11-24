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Бюджет Свердловской области получает 23% от суммы штрафов за превышение скорости
24 ноябрь 2017 (14:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Бюджет Свердловской области получает только 23% от общей суммы штрафов, которые выписывают водителям за превышение скорости. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев.
Речь идет о взыскании штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, которые установила компания «УГМК-Телеком».
Расчеты по распределению средств бюджета сделаны на основании статистики за 2017 год. Согласно этим данным, средняя сумма одного штрафа за превышение скорости составляет 407 руб.
«Сумма небольшая из-за того, что две трети нарушителей оплачивает квитанцию в первый месяц со скидкой 50%. Из них 260 рублей идут на оплату контракта, т.е. УГМК, 55 рублей — на почтовые услуги, и лишь 92 рубля — в бюджет! Это 23%! В итоге с 333 684 тыс. руб.», — написал депутат.
С начала 2017 года водители оплатили за нарушение скоростного режима штрафы на сумму 333 млн 684 тыс. руб. Из них в областную казну поступило 74 млн 406 тыс. руб.
Речь идет о взыскании штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, которые установила компания «УГМК-Телеком».
Расчеты по распределению средств бюджета сделаны на основании статистики за 2017 год. Согласно этим данным, средняя сумма одного штрафа за превышение скорости составляет 407 руб.
«Сумма небольшая из-за того, что две трети нарушителей оплачивает квитанцию в первый месяц со скидкой 50%. Из них 260 рублей идут на оплату контракта, т.е. УГМК, 55 рублей — на почтовые услуги, и лишь 92 рубля — в бюджет! Это 23%! В итоге с 333 684 тыс. руб.», — написал депутат.
С начала 2017 года водители оплатили за нарушение скоростного режима штрафы на сумму 333 млн 684 тыс. руб. Из них в областную казну поступило 74 млн 406 тыс. руб.
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