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Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 4 месяца
24 ноябрь 2017 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. За последние четыре недели средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 0,6% (до 67 тыс. 052 руб. за кв. м.). С начала года показатель снизился на 1,5%, с февраля 2015 года — на 12,5%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
По состоянию на 20 ноября 2017 года в базе данных УПН выставляется около 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 750 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается более 800 квартир. На рынке новостроек не продано 17 тыс. квартир.
В целом можно говорить, что цены на рынке Екатеринбурга стабилизировались. При этом продолжается процесс ценовой дифференциации.
Средний срок экспозиции составляет около 4 месяцев.
По состоянию на 20 ноября 2017 года в базе данных УПН выставляется около 9 тыс. 600 квартир и 1 тыс. 750 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается более 800 квартир. На рынке новостроек не продано 17 тыс. квартир.
В целом можно говорить, что цены на рынке Екатеринбурга стабилизировались. При этом продолжается процесс ценовой дифференциации.
Средний срок экспозиции составляет около 4 месяцев.
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