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Объем взыскиваемой задолженности по зарплате в Свердловской области составил 657,5 млн рублей
24 ноябрь 2017 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. В Управление ФССП по Свердловской области с января по октябрь 2017 года поступило 20 тыс. 863 исполнительных производства по взысканию задолженности по заработной плате на сумму 657 млн 555 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Из этой суммы окончены производства на сумму 418 млн 122 тыс. руб. Кроме того, в отношении должностных лиц предприятий-должников возбуждено 26 уголовных дел по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Среди недавнего производства у судебных приставов оказалось дело ООО «Городская энергосервисная компания» в Нижней Туре. Задолженность предприятия перед работниками по заработной плате составила 6,3 млн руб. Деньги перешли на счета сотрудников в сентябре-октябре 2017 года.
Из этой суммы окончены производства на сумму 418 млн 122 тыс. руб. Кроме того, в отношении должностных лиц предприятий-должников возбуждено 26 уголовных дел по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Среди недавнего производства у судебных приставов оказалось дело ООО «Городская энергосервисная компания» в Нижней Туре. Задолженность предприятия перед работниками по заработной плате составила 6,3 млн руб. Деньги перешли на счета сотрудников в сентябре-октябре 2017 года.
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