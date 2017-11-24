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СКБ-банк вошел в пятерку крупнейших региональных банков РФ на рынке потребкредитования
24 ноябрь 2017 (13:11)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. СКБ-банк вошел в рейтинг Издательского дома «Коммерсантъ» топ-50 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования, заняв IV место среди региональных банков (без учета зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
По объему потребительских кредитов на 1 октября 2017 года среди всех российских банков СКБ-банк занял 26 строчку рэнкинга. Кредитный портфель банка превысил 59 млрд руб.
Как отмечают авторы рейтинга, портфель потребкредитов российских банков в ближайшие месяцы продолжит расти. Причиной этого эксперты называют праздничные акции, в рамках которых проценты по кредитам будут снижены. Также особое внимание банков будет уделено программам рефинансирования.
По объему потребительских кредитов на 1 октября 2017 года среди всех российских банков СКБ-банк занял 26 строчку рэнкинга. Кредитный портфель банка превысил 59 млрд руб.
Как отмечают авторы рейтинга, портфель потребкредитов российских банков в ближайшие месяцы продолжит расти. Причиной этого эксперты называют праздничные акции, в рамках которых проценты по кредитам будут снижены. Также особое внимание банков будет уделено программам рефинансирования.
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