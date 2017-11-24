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В Челябинске магазин «Галактика» торговал контрафактными бейсболками с символикой FIFA

УрБК, Челябинск, 24.11.2017. В Челябинске магазин «Галактика» уличен в реализации товара с незаконным воспроизведением символики FIFA. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.



В магазине продавали бейсболки с обозначением FIFA. Между тем права на товарный знак принадлежат Международной федерации футбола.



В итоге прокуроры возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Арбитражный суд Челябинской области признал индивидуального предпринимателя, владеющего магазином, виновным и назначил наказание в виде предупреждения с конфискацией контрафактной продукции.

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