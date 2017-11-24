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В Екатеринбурге на Старой Сортировке на три дня будет ограничена подача электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. В Екатеринбурге в микрорайоне Старая Сортировка 27 ноября, 1 и 5 декабря 2017 года будет ограничена подача электроэнергии, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».



Отключение электричества будет проводиться в эти дни с 08.00 до 13.00. В это время будет проводиться демонтаж грозотроса на воздушной линии 110 кВ «Искра — Сортировка».



Без электроснабжения останется часть потребителей в районе улиц Сортировочная, Автомагистральная, Минометчиков, Строителей, Байдукова, Решетская.



Под отключение попадают также медицинские и социальные учреждения круглосуточного пребывания — ДГКБ №9, стационар Дорожной клинической больницы РЖД, пансионат для престарелых и инвалидов «Семь Ключей». Этим объектам предоставят резервные источники электроснабжения со стороны АО «ЕЭСК» и «Свердловэнерго».



В зону ограничения электроснабжения попадают семь детских садов: №46, №312, №357, №51, №349, №30, негосударственный д/с №132 и две общеобразовательные школы — №127 и №122.



Трамваи в указанный промежуток времени ходить по Старой Сортировке не будут.

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