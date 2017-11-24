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Минздрав предложил изолировать от покупателей алкогольные отделы в магазинах

УрБК, Москва, 24.11.2017. Минздрав РФ предложил закрывать от покупателей стенды и отделы с алкоголем в магазинах ширмами и перегородками, чтобы их нельзя было увидеть из мест продажи других товаров. Проект соответствующего федерального закона опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.



«При розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары», — говорится в документе.



Чтобы покупатели не видели алкоголь из других отделов, Минздрав предлагает демонстрировать его «‎в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта» или выделять места ширмами, перегородками и другими устройствами.



Согласно документу, отделы, секции и помещения с алкогольной продукцией также запрещается снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. Требования не распространяются на алкомаркеты.



Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели смогут отказывать в розничной продаже алкоголя пьяным гражданам, в том числе в заведениях общественного питания, следует из текста проекта.

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