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«Уральские авиалинии» три дня предоставляют скидку до 30% на авиабилеты на все направления
24 ноябрь 2017 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. С 24 по 26 ноября 2017 года «Уральские авиалинии» предоставляют скидку до 30% на все направления при покупке авиабилета на сайте компании для участников программы лояльности «Крылья». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Новые участники сразу имеют возможность воспользоваться скидкой в 30%, а также приветственным бонусом до 1 тыс. руб., который начисляется после регистрации в программе. Зарегистрироваться в программе «Крылья» можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
Купить билеты в рамках акции можно с 24 по 26 ноября на полеты по любому маршруту авиакомпании в период с 24 ноября 2017 по 27 марта 2018 года (кроме периода с 25 декабря по 15 января). Предложение ограничено.
Для получения скидки необходимо авторизоваться в личном кабинете участника программы лояльности «Крылья».
Новые участники сразу имеют возможность воспользоваться скидкой в 30%, а также приветственным бонусом до 1 тыс. руб., который начисляется после регистрации в программе. Зарегистрироваться в программе «Крылья» можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.
Купить билеты в рамках акции можно с 24 по 26 ноября на полеты по любому маршруту авиакомпании в период с 24 ноября 2017 по 27 марта 2018 года (кроме периода с 25 декабря по 15 января). Предложение ограничено.
Для получения скидки необходимо авторизоваться в личном кабинете участника программы лояльности «Крылья».
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