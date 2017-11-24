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В Свердловской области аннулировали более 200 патентов на работу иностранцам
24 ноябрь 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. В Свердловской области аннулировали 202 патента на трудовую деятельность, выданных иностранным гражданам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Решение о признании патентов недействительными было принято после прокурорской проверки. Как выяснилось, иностранные граждане при подаче документов указывали ложные данные о месте своего пребывания.
После аннулирования патента иностранцы не смогут повторно получить этот документ в течение года.
Решение о признании патентов недействительными было принято после прокурорской проверки. Как выяснилось, иностранные граждане при подаче документов указывали ложные данные о месте своего пребывания.
После аннулирования патента иностранцы не смогут повторно получить этот документ в течение года.
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