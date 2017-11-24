Дайджест
В хакерской атаке на Uber нашли «российский след»
24 ноябрь 2017 (11:00)
Пользователи сервиса Uber заподозрили российских хакеров в атаке на компанию, сообщает «Газета.Ru».
Пассажиры получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали. Более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.
Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.
Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.
Пассажиры получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали. Более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.
Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.
Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.
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