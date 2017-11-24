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В хакерской атаке на Uber нашли «российский след»

Пользователи сервиса Uber заподозрили российских хакеров в атаке на компанию, сообщает «Газета.Ru».



Пассажиры получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали. Более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.



Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.



Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.

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