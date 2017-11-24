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Журналисты попытались получить комментарий от Дзюбы через пирожки

24 ноябрь 2017 (11:00)

Представители СМИ попытались привлечь внимание футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы с помощью пирожков, пишет газета «Советский спорт».

После матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против македонского «Вардара» журналисты передали Дзюбе пирожки. Дзюба подарок принял и выразил слова благодарности репортерам.

Российский форвард в последние месяцы отказывается от послематчевых комментариев, ссылаясь на «пирожки».

Встреча между «Зенитом» и «Вардаром» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды. На 27-й минуте Дзюба не реализовал пенальти.

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