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В США бездомному отдали 300 тысяч долларов за помощь в заправке автомобиля

24 ноябрь 2017 (10:59)

В США девушка передала бездомному 300 тысяч долларов за то, что он помог ей заправить автомобиль, сообщает «Газета.Ru».

17 ноября Кэйт Макклюр застряла на одном из шоссе в Нью-Джерси, поскольку у нее кончился бензин. Боббит вызвался помочь и отдал последние $20, чтобы девушка могла заправить свой автомобиль.

После этого Макклюр несколько раз возвращалась к заправке, чтобы передать мужчине еду и одежду. Но в то же время она начала и сбор средств в интернете, планируя собрать $10 тыс. для помощи Боббиту.

Однако по состоянию на вечер 23 ноября неравнодушные пользователи пожертвовали уже $280 тыс. — и сумма продолжает расти. Макклюр добавила, что хотела бы сделать больше для бескорыстного человека.

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