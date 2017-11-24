Дайджест
В США бездомному отдали 300 тысяч долларов за помощь в заправке автомобиля
24 ноябрь 2017 (10:59)
В США девушка передала бездомному 300 тысяч долларов за то, что он помог ей заправить автомобиль, сообщает «Газета.Ru».
17 ноября Кэйт Макклюр застряла на одном из шоссе в Нью-Джерси, поскольку у нее кончился бензин. Боббит вызвался помочь и отдал последние $20, чтобы девушка могла заправить свой автомобиль.
После этого Макклюр несколько раз возвращалась к заправке, чтобы передать мужчине еду и одежду. Но в то же время она начала и сбор средств в интернете, планируя собрать $10 тыс. для помощи Боббиту.
Однако по состоянию на вечер 23 ноября неравнодушные пользователи пожертвовали уже $280 тыс. — и сумма продолжает расти. Макклюр добавила, что хотела бы сделать больше для бескорыстного человека.
17 ноября Кэйт Макклюр застряла на одном из шоссе в Нью-Джерси, поскольку у нее кончился бензин. Боббит вызвался помочь и отдал последние $20, чтобы девушка могла заправить свой автомобиль.
После этого Макклюр несколько раз возвращалась к заправке, чтобы передать мужчине еду и одежду. Но в то же время она начала и сбор средств в интернете, планируя собрать $10 тыс. для помощи Боббиту.
Однако по состоянию на вечер 23 ноября неравнодушные пользователи пожертвовали уже $280 тыс. — и сумма продолжает расти. Макклюр добавила, что хотела бы сделать больше для бескорыстного человека.
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