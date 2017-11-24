Новости дня
В 2018 году число квот на выдачу разрешений на временное проживание в России сократят на 20 тысяч
24 ноябрь 2017 (10:49)
УрБК, Москва, 24.11.2017. Правительство РФ сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства на 2018 год, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
«На 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тыс. 360 разрешений на временное проживание в России — на 19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017 году», — указано в распоряжении.
В 2017 году квота составляла 110 тыс. 160 разрешений.
22 ноября 2017 года правительство утвердило новый вид на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание. Теперь обыкновенную визу на въезд в РФ будут выдавать на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о временном проживании. Такая виза может быть только однократной.
«На 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тыс. 360 разрешений на временное проживание в России — на 19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017 году», — указано в распоряжении.
В 2017 году квота составляла 110 тыс. 160 разрешений.
22 ноября 2017 года правительство утвердило новый вид на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание. Теперь обыкновенную визу на въезд в РФ будут выдавать на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о временном проживании. Такая виза может быть только однократной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ дополнило виды въездных виз в Россию
- В 2015 году Россия сможет выдать разрешения на временное пребывание 126 тысячам мигрантов
- Свердловская область в 2014 году сможет принять 2,5 тыс. мигрантов
- В Свердловской области квота на временное проживание иностранцев составит 3 тыс. человек на 2013 год
- Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга лидируют по количеству проживающих мигрантов
Loading...