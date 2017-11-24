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В 2018 году число квот на выдачу разрешений на временное проживание в России сократят на 20 тысяч

УрБК, Москва, 24.11.2017. Правительство РФ сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства на 2018 год, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.



«На 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тыс. 360 разрешений на временное проживание в России — на 19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017 году», — указано в распоряжении.



В 2017 году квота составляла 110 тыс. 160 разрешений.



22 ноября 2017 года правительство утвердило новый вид на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание. Теперь обыкновенную визу на въезд в РФ будут выдавать на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о временном проживании. Такая виза может быть только однократной.

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