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В Первоуральске состоится юбилейный благотворительный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. В Первоуральске при поддержке правительства Свердловской области состоится XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Основными фестивальными площадками станут Дворец культуры ПНТЗ и Инновационный культурный центр.



Фестиваль «Снежность» откроет мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоится 14 декабря во Дворце культуры ПНТЗ. Главными участниками спектакля станут дети из Челябинска, Миасса, Копейска, а также сел и поселков Челябинской области. Юные актеры вместе с профессиональными артистами представят зрителям музыкальный спектакль, в основе которого история о детстве, дружбе и мечтах.



В Инновационном культурном центре Первоуральска в рамках фестиваля пройдет спектакль кукольного театра «Бродячая собачка». Зрители увидят яркий, красочный спектакль «Мойдодыр» в постановке обладателя высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Никиты Шмитько.



Завершится фестиваль «Снежность» 16 октября во Дворце культуры ПНТЗ. Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» представит музыкальный спектакль «Дикий» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».



В этом году благотворительный театральный фестиваль пройдет в Челябинске, Первоуральске, Альметьевске и впервые в Озёрске (Челябинская область).



Напомним, с 2003 года Группа ЧТПЗ организует и проводит благотворительный фестиваль, на который приглашаются лучшие театральные коллективы страны. За 15 лет на спектаклях побывали и получили сладкие подарки более 150 тыс. воспитанников детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров и школ Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.

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