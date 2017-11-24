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Благодаря маркировке лекарств в России за год возбудили 12 уголовных дел
24 ноябрь 2017 (10:01)
УрБК, Москва, 24.11.2017. В рамках пилотного проекта по маркировке лекарств в России возбудили 12 уголовных дел, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.
«Мы выявили огромное количество правонарушений, заведено 12 уголовных дел», — сказала министр на заседании комитета Госдумы по международным делам.
По ее словам, промаркированные препараты, поставленные в регионы в рамках программы госгарантий, «всплывали» в других регионах.
Пилотный проект по маркировке лекарств запустили в 2017 году, чтобы бороться с подделками и контрафактом на рынке лекарственных препаратов. Сейчас фармпроизводители вводят эту процедуру в добровольном порядке, со следующего года ее запустят в промышленных масштабах.
Полгода уйдут на отработку дорогих лекарств, которые будут маркироваться первыми, пояснила Вероника Скворцова.
Некоторые фармпроизводители выступают против маркировки. В письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину они объясняют, что она может спровоцировать рост себестоимости недорогих лекарств и привести к сокращению их ассортимента.
«Мы выявили огромное количество правонарушений, заведено 12 уголовных дел», — сказала министр на заседании комитета Госдумы по международным делам.
По ее словам, промаркированные препараты, поставленные в регионы в рамках программы госгарантий, «всплывали» в других регионах.
Пилотный проект по маркировке лекарств запустили в 2017 году, чтобы бороться с подделками и контрафактом на рынке лекарственных препаратов. Сейчас фармпроизводители вводят эту процедуру в добровольном порядке, со следующего года ее запустят в промышленных масштабах.
Полгода уйдут на отработку дорогих лекарств, которые будут маркироваться первыми, пояснила Вероника Скворцова.
Некоторые фармпроизводители выступают против маркировки. В письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину они объясняют, что она может спровоцировать рост себестоимости недорогих лекарств и привести к сокращению их ассортимента.
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