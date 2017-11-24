Новости дня

В Серове осуждены члены ОПГ за серию разбойных нападений на банки и ювелирные магазины

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Серовский районный суд вынес приговор пяти членам организованной преступной группы, признанным виновными в серии грабежей и разбойных нападений. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.



Участники преступного сообщества совершали налеты в городах региона с 2014 по 2016 годы. Среди объектов нападения ОПГ — банк на улице Белинского в Екатеринбурге и два ювелирных магазина в Серове.



«Органы внутренних дел обезвредили злоумышленников непосредственно в момент совершения очередного налета, 25 июля 2016 года, на точку по продаже драгоценностей в Серове на улице Ленина», — сказал В. Горелых.



На месте преступления было задержано трое участников преступной группы. Еще одного полицейские нашли в Кушве. Пятый член ОПГ пытался спрятаться в Екатеринбурге.



Все задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» и статье 162 УК РФ «Разбой». В отношении одного из участников нападений было возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».



По решению суда члены ОПГ приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет. Двоим осужденным назначен штраф в размере 1 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: