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В Свердловскую область с рабочим визитом прибыл Президент Чехии Милош Земан
24 ноябрь 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 ноября 2017 года встретил в международном аэропорту Кольцово Президента Чешской Республики Милоша Земана, прибывшего с рабочим визитом в регион. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Планируется, что Президент Чешской Республики и губернатор Свердловской области 24 ноября примут участие в Российско-Чешком деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний. На мероприятии будут предметно обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества, которому руководством нашей страны традиционно уделяется особое внимание. В присутствии Милоша Земана и Евгения Куйвашева на полях форума будут подписаны документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.
Планируется, что Президент Чешской Республики и губернатор Свердловской области 24 ноября примут участие в Российско-Чешком деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний. На мероприятии будут предметно обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества, которому руководством нашей страны традиционно уделяется особое внимание. В присутствии Милоша Земана и Евгения Куйвашева на полях форума будут подписаны документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.
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