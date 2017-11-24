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В Свердловской области долг по госконтрактам перед предпринимателями составляет 658,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. На Среднем Урале задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности сократилась с 1,2 млрд руб. до 600 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По-прежнему, сложной остается ситуация в системе учреждений здравоохранения области, суммарный долг которых превышает 215 млн руб.», — говорится в сообщении.



Наибольшая сумма задолженности муниципальных заказчиков перед субъектами предпринимательской деятельности сформировалась в Нижнем Тагиле (174 млн руб.) и Екатеринбурге (45,5 млн руб.), а также Арамильском (50,8 млн руб.), Тугулымском (40 млн руб.), Асбестовском (10 млн руб. руб.), Нижнетуринском (16 млн руб.) городских округах.



«К примеру, по результатам проведенной работы удалось снизить задолженность заказчиков Асбестовского городского округа перед предпринимателями с 69,6 (на 1 марта 2017 года) до 10 млн руб. (на 23 ноября 2017 года)», — отмечают в надзорном ведомстве.



Вместе с тем, прокуратура зафиксировала факты возникновения новых долгов перед предпринимателями со стороны таких муниципалитетов, как Екатеринбург (45,4 млн руб.), Арамильский (30,7 млн руб.), Тугулымский (26 млн руб.), Нижнетуринский (9,1 млн руб.), Полевской (4 млн руб.), Асбестовский (2,1 млн руб.), Волчанский (1 млн. руб.) городские округа и МО Алапаевское (1,1 млн руб.).



«Учитывая важность и значимость указанной работы, прокуратурой области разработан комплекс дополнительных мероприятий, который позволит к концу 2017 года сократить долги заказчиков и предотвратить возникновение новых. Кроме того, прокурорам указано на необходимость принципиального решения вопроса об административной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении финансовой дисциплины и возникновении долгов перед предпринимателями», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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