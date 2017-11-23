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В Екатеринбурге восстановлено теплоснабжение в 30 домах
23 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Екатеринбурге завершились ремонтные работы на теплосетях АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК).
К настоящему времени восстановлено тепло более чем в 30 домах, которые были отключены от сетей из-за ремонта. Ограничения были введены в зданиях на улицах 8 Марта, Чкалова, Уктусской, Фрунзе, Шейнкмана, сообщает пресс-служба ЕТК.
Отметим, что на 23 ноября у компании запланированы ремонтные работы на других участках. В этой связи на день будет отключено отопление в 20 домах.
К настоящему времени восстановлено тепло более чем в 30 домах, которые были отключены от сетей из-за ремонта. Ограничения были введены в зданиях на улицах 8 Марта, Чкалова, Уктусской, Фрунзе, Шейнкмана, сообщает пресс-служба ЕТК.
Отметим, что на 23 ноября у компании запланированы ремонтные работы на других участках. В этой связи на день будет отключено отопление в 20 домах.
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