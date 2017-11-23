Дайджест

Клинтон обвинила Обаму в своем поражении на президентских выборах

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что она проиграла на выборах в том числе из-за экс-лидера страны Барака Обамы. Об этом она сказала в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает портал «Газета.ру».



Она заявила, что «не соглашалась со всеми решениями Обамы», но экс-лидер США, по ее мнению, «сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении».



По ее словам, Обама «наметил курс в мире, который благоприятствовал дипломатии и переговорам».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: