Дайджест
Клинтон обвинила Обаму в своем поражении на президентских выборах
23 ноябрь 2017 (17:51)
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что она проиграла на выборах в том числе из-за экс-лидера страны Барака Обамы. Об этом она сказала в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает портал «Газета.ру».
Она заявила, что «не соглашалась со всеми решениями Обамы», но экс-лидер США, по ее мнению, «сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении».
По ее словам, Обама «наметил курс в мире, который благоприятствовал дипломатии и переговорам».
Она заявила, что «не соглашалась со всеми решениями Обамы», но экс-лидер США, по ее мнению, «сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении».
По ее словам, Обама «наметил курс в мире, который благоприятствовал дипломатии и переговорам».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Хилари Клинтон не исключила возможность оспорить итоги выборов
- Клинтон обвинила Россию в слежке за американцами
- Хиллари Клинтон решила стать президентом США
- Хиллари Клинтон готовится к президентской гонке
- Хиллари Клинтон больше не намерена бороться за пост президента США
Loading...