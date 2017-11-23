Дайджест

Россиянина подозревают во взломе серверов ЦРУ

23 ноябрь 2017 (17:50)

Россиянин Евгений Никулин, который был задержан в октябре 2016 года в Праге по запросу спецслужб США, обвиняется Вашингтоном во взломе серверов ЦРУ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на врачебную документацию главного психиатрического учреждения Чехии «Богнице», где Никулин находился в течение пяти суток после задержания.

«Представители ФБР в очередной раз оступились, оставив улики в ненужном месте — во врачебной документации. В США постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы. Доказательств, однако, никаких нет. Для этого им нужен россиянин, который подтвердит причастность Кремля к атакам на американские госсерверы», — заявил адвокат Владимир Макеев.

Отмечается, что ранее США потребовали задержать россиянина по обвинению «в атаках на сайты частных американских компаний».

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