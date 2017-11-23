Дайджест

Россиянина подозревают во взломе серверов ЦРУ

Россиянин Евгений Никулин, который был задержан в октябре 2016 года в Праге по запросу спецслужб США, обвиняется Вашингтоном во взломе серверов ЦРУ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на врачебную документацию главного психиатрического учреждения Чехии «Богнице», где Никулин находился в течение пяти суток после задержания.



«Представители ФБР в очередной раз оступились, оставив улики в ненужном месте — во врачебной документации. В США постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы. Доказательств, однако, никаких нет. Для этого им нужен россиянин, который подтвердит причастность Кремля к атакам на американские госсерверы», — заявил адвокат Владимир Макеев.



Отмечается, что ранее США потребовали задержать россиянина по обвинению «в атаках на сайты частных американских компаний».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: