Дайджест
Ряд европейских СМИ могут признать иноагентами
23 ноябрь 2017 (17:49)
Россия может включить ряд европейских СМИ в список иностранных агентов, если на российские средства массовой информации, работающие в Евросоюзе, будет оказано давление. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, пишет газета «Известия».
По словам Климова, Москва не хочет расширять список иноагентов, но готова применить принцип зеркальности в случае давления со стороны Европы.
«Если ЕС пойдут по тому же пути, что и США, и начнут прессинг наших СМИ, то мы будем действовать в рамках принципа зеркальности, международного права и устава ООН и защищать свои суверенитет», — заявил он.
По словам Климова, Москва не хочет расширять список иноагентов, но готова применить принцип зеркальности в случае давления со стороны Европы.
«Если ЕС пойдут по тому же пути, что и США, и начнут прессинг наших СМИ, то мы будем действовать в рамках принципа зеркальности, международного права и устава ООН и защищать свои суверенитет», — заявил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- США планируют легализовать вторжение в третьи страны
- В МИД России опровергли связь «черного списка» с политикой
- Президент РФ Дмитрий Медведев: Россия готова максимально либерализовать процедуры для въезда в страну иностранных бизнесменов
- Лидер фракции «Справедливая Россия» в Областной Думе Илья Гаффнер: В случае отказа рассматривать альтернативный проект устава на заседании Думы может быть подан иск в суд
- Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Областной Думе Илья Гаффнер: Мы будем добиваться того, чтобы альтернативный проект устава был рассмотрен
Loading...