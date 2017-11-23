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Ряд европейских СМИ могут признать иноагентами

Россия может включить ряд европейских СМИ в список иностранных агентов, если на российские средства массовой информации, работающие в Евросоюзе, будет оказано давление. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, пишет газета «Известия».



По словам Климова, Москва не хочет расширять список иноагентов, но готова применить принцип зеркальности в случае давления со стороны Европы.



«Если ЕС пойдут по тому же пути, что и США, и начнут прессинг наших СМИ, то мы будем действовать в рамках принципа зеркальности, международного права и устава ООН и защищать свои суверенитет», — заявил он.

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